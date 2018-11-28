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NATO'nun 29 müttefikinden Ukrayna'ya destek geldi

NATO üyesi 29 ülke, Azak Denizi'nin Kerç Boğazı bölgesindeki gelişmeler ışığında Ukrayna'ya olan desteğini vurgularken, Rusya'ya Ukraynalı gemi ve denizcileri serbest bırakması çağrısında bulundu.

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NATO'nun 29 müttefikinden oluşan NATO Atlantik Konseyi'nden yapılan  yazılı açıklamada, Rusya'nın Azak Denizi'nin Kerç Boğazı bölgesinde Ukraynalı  gemi ve denizcilere karşı askeri şiddet kullanmasının kabul edilemez olduğu  kaydedildi.
 
Açıklamada, "Rusya'ya Azak Denizi'ndeki Ukrayna limanlarına engelsiz  erişim ve seyrüsefer serbestisi sağlaması çağrısını yapıyoruz." ifadesine yer  verildi.
 
NATO müttefiklerinin Rusya'ya "gecikmeden" Ukraynalı gemi ve  denizcileri serbest bırakması yönünde çağrıda bulunduğu belirtilen açıklamada,  "Uluslararası tanınmış sınır ve kara suları çerçevesinde Ukrayna'nın egemenlik ve  toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde destekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
 
"GEREKLİ DESTEĞİ SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
 
NATO'nun Ukrayna'nın "yanında olduğu" ve gerekli her türlü siyasi ve  pratik desteği sağlamaya devam edeceği ifade edilen açıklamada, ittifakın  gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğinin altı çizildi.
 
Açıklamada, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakının sert bir şekilde  kınandığı ve tanınmayacağı da hatırlatıldı.

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