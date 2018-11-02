Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

NATO'nun 5 savaş gemisi Batum'a demirledi

Gürcistan’ın Acara Özerk Cumhuriyetinin başkenti Batum’daki limana NATO’ya ait 5 savaş gemisi demirledi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti Başkanlığı, özerk cumhuriyetin başkenti Batum'daki limana NATO'ya ait 5 savaş gemisinin demirlediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, ‘Türkiye'nin TCG ERDEMLİ Mayın Avlama Gemisi, Almanya'nın RHEIN Amiral Gemisi, Bulgaristan'ın STIBAR Gemisi, Romanya'nın Dimitrie Nicolescu Gemisi ve İspanya'nın TURIA Gemisi'nin limana demirlediği belirtildi.

Gemilerin gelişi sebebi ile düzenlenen karşılama törenine ise Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Başkanı Tornike Rijvadze, Gürcistan Sahil Güvenlik Dairesi Müdürü Temur Kvantaliani, Türkiye Batum Başkonsolosu Makbule Koçak ve Acara hükümetinin üyeleri katıldı.

Konu hakkında açıklamada bulunan Başkan Rijvadze, NATO gemilerinin Batum'u sık sık ziyaret ettiklerini belirterek, “Bu, NATO ile başarılı işbirliğimizin bir göstergesidir. Onların bize olan desteği bizim için çok önemlidir. Dostlarımızı Batum şehrinde misafir ettiğimiz için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Gürcistan Sahil Güvenlik Bölümü ve NATO gemilerinin mürettebatı 5 Kasım'a kadar Batum'da eğitime devam edecek.  

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
BİFO´dan Cumhuriyet bestecileri konseri

BİFO´dan Cumhuriyet bestecileri konseri

2000'li yıllarda oynanmış en iyi 10 Galatasaray - Fenerbahçe maçı

2000'li yıllarda oynanmış en iyi 10 Galatasaray - Fenerbahçe maçı

Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde oynadığını unutmuş olabileceğiniz futbolcular

Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde oynadığını unutmuş olabileceğiniz futbolcular

Milyarlık derbi!

Milyarlık derbi!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA