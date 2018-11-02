NATO'nun 5 savaş gemisi Batum'a demirledi

Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti Başkanlığı, özerk cumhuriyetin başkenti Batum'daki limana NATO'ya ait 5 savaş gemisinin demirlediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, ‘Türkiye'nin TCG ERDEMLİ Mayın Avlama Gemisi, Almanya'nın RHEIN Amiral Gemisi, Bulgaristan'ın STIBAR Gemisi, Romanya'nın Dimitrie Nicolescu Gemisi ve İspanya'nın TURIA Gemisi'nin limana demirlediği belirtildi.

Gemilerin gelişi sebebi ile düzenlenen karşılama törenine ise Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Başkanı Tornike Rijvadze, Gürcistan Sahil Güvenlik Dairesi Müdürü Temur Kvantaliani, Türkiye Batum Başkonsolosu Makbule Koçak ve Acara hükümetinin üyeleri katıldı.

Konu hakkında açıklamada bulunan Başkan Rijvadze, NATO gemilerinin Batum'u sık sık ziyaret ettiklerini belirterek, “Bu, NATO ile başarılı işbirliğimizin bir göstergesidir. Onların bize olan desteği bizim için çok önemlidir. Dostlarımızı Batum şehrinde misafir ettiğimiz için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Gürcistan Sahil Güvenlik Bölümü ve NATO gemilerinin mürettebatı 5 Kasım'a kadar Batum'da eğitime devam edecek.