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Dünya

Necip Rezak'ın 12 yıllık hapis cezası yarıya indirildi

Malezya'da Af Kurulu, ülkenin eski Başbakanı Necip Rezak'a 1MDB yolsuzluk soruşturması kapsamında verilen 12 yıl hapis cezasını 6 yıla düşürdü ve para cezasını azalttı.

AA2 Şubat 2024 Cuma 14:02 - Güncelleme:
Necip Rezak'ın 12 yıllık hapis cezası yarıya indirildi
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Af Kurulunun yazılı açıklamasında, pazartesi günü, görevini 31 Ocak'ta sonraki Kral Sultan İbrahim İskender'e devretmeden önce o günkü Malezya Kralı Sultan Abdullah ile toplantı yapıldığı ve Necip'in kraliyet affı için yaptığı başvurunun değerlendirildiği belirtildi.

Necip'in 12 yıl hapis cezasının yarıya indirildiği bildirilen açıklamada, buna göre eski Başbakan'ın 23 Ağustos 2028'de serbest kalacağı ifade edildi.

Açıklamada, Necip'e aynı soruşturma kapsamında verilen 44,5 milyon dolar ceza da 10,6 milyon dolara indirildi.

- 1MDB YOLSUZLUĞUYLA BAĞLANTILI 12 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Malezya'nın en yüksek adli mercisi Federal Mahkeme, Temmuz 2020'de Yüksek Mahkemenin "görevi kötüye kullanma", "kara para aklama" ve "güveni kötüye kullanma" gibi 7 ayrı suçtan Necip'in mahkumiyeti kararını, nihai temyiz davasında onamıştı.

Necip, 12 yıl hapis ve 210 milyon Malezya ringgiti para cezası mahkumiyetinin Federal Mahkemece onanmasının ardından, Ağustos 2022'de Kajang Hapishanesinde cezasını çekmeye başladı ve "ülke tarihinin hapsedilen ilk eski başbakanı" oldu.

- 1MDB yolsuzluğu

Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Malezya, 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.

  • Necip Rezaka
  • 1MDB yolsuzluk
  • Malezya Başbakanı

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