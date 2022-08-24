Necip Rezak'ın hapishanede özel muamele göreceği iddiası yalanlandı

Mahkumiyetinin onanmasıyla hapis cezasını çekmeye başlayan Necip'in, hapishanede özel muamele göreceğine dair yorumlar, sosyal medyada gündem oldu.

Necip'in televizyon, raflar, üç yatak ve bir masa olan konforlu geniş bir hücrede kalacağı iddiasıyla paylaşılan fotoğraf, tartışmalara neden oldu.

Hapishaneler Departmanı, Necip'in kalacağı iddia edilen odanın fotoğrafını "Sahte bilgilerin yayılmasını durdurun" notuyla Facebook hesabından paylaşarak söylentileri yalanladı.

- OLAY



Malezya Federal Mahkemesi, Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğuyla bağlantılı olarak 12 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Başbakan Necip Rezak'ın mahkumiyetini onamıştı.

Malezya'nın en yüksek adli mercisi Federal Mahkeme, Necip'in, Temmuz 2020'de Yüksek Mahkemece suçlu bulunduğu görevi kötüye kullanma, kara para aklama ve güveni kötüye kullanma gibi 7 ayrı suç hakkındaki mahkumiyetini nihai temyiz davasında onaylamıştı.

Necip, Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğuyla bağlantılı olarak 12 yıl hapis cezası mahkumiyetinin Federal Mahkemece onaylanmasının ardından dün Kajang Hapishanesine getirilmişti.

- 1MDB YOLSUZLUĞU



Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Yolsuzluğa karışan eski Başbakan Necip'e 12 yıl hapis ve 210 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 52 milyon dolar) para cezası verilirken Malezya 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.