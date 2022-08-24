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Dünya

Necip Rezak'ın hapishanede özel muamele göreceği iddiası yalanlandı

Malezya Hapishaneler Departmanı, eski Başbakan Necip Rezak'ın Kajang Hapishanesinde özel muamele göreceğine dair söylentileri yalanladı.

AA24 Ağustos 2022 Çarşamba 14:08 - Güncelleme:
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Mahkumiyetinin onanmasıyla hapis cezasını çekmeye başlayan Necip'in, hapishanede özel muamele göreceğine dair yorumlar, sosyal medyada gündem oldu.

Necip'in televizyon, raflar, üç yatak ve bir masa olan konforlu geniş bir hücrede kalacağı iddiasıyla paylaşılan fotoğraf, tartışmalara neden oldu.

Hapishaneler Departmanı, Necip'in kalacağı iddia edilen odanın fotoğrafını "Sahte bilgilerin yayılmasını durdurun" notuyla Facebook hesabından paylaşarak söylentileri yalanladı.

- OLAY

Malezya Federal Mahkemesi, Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğuyla bağlantılı olarak 12 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Başbakan Necip Rezak'ın mahkumiyetini onamıştı.

Malezya'nın en yüksek adli mercisi Federal Mahkeme, Necip'in, Temmuz 2020'de Yüksek Mahkemece suçlu bulunduğu görevi kötüye kullanma, kara para aklama ve güveni kötüye kullanma gibi 7 ayrı suç hakkındaki mahkumiyetini nihai temyiz davasında onaylamıştı.

Necip, Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğuyla bağlantılı olarak 12 yıl hapis cezası mahkumiyetinin Federal Mahkemece onaylanmasının ardından dün Kajang Hapishanesine getirilmişti.

- 1MDB YOLSUZLUĞU

Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Yolsuzluğa karışan eski Başbakan Necip'e 12 yıl hapis ve 210 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 52 milyon dolar) para cezası verilirken Malezya 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.

  • Malezya Hapishaneler Departmanı
  • Necip Rezak
  • mahkumiyet

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