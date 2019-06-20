27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7869
  • 6,5394
  • 257.75
  • 94.157
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Neçirvan Barzani IKBY Başkanı seçildikten sonra ilk kez Bağdat'ı ziyaret etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkanlığına seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Bağdat'a gerçekleştiren Neçirvan Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Bağdat-Erbil hattında yaşanan sorunları görüştü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Irak Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Salih, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Bağdat'a gelen Barzani ve beraberindeki heyetle Selam Sarayı'nda bir araya geldi.
 
Görüşmede Salih, IKBY Başkanı Barzani'nin bu ziyaretinin Bağdat-Erbil ilişkilerinin daha da gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.
 
Bağdat ile Erbil arasındaki sorunların Anayasa ve ulusal çıkarlar temelinde çözülmesi gerektiğini vurgulayan Salih, siyasi taraflar arasındaki iş birliğinin ülkede yaşayan tüm halkların çıkarına olacağını ifade etti.
 
IKBY Başkanı Barzani de iki taraf arasında gerçek anlamda bir diyaloğun güçlendirilmesi yönündeki isteğini yineleyerek, bunun ortak çıkarların temini ve ilişkilerin kuvvetlendirilmesine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.
 
Görüşmede ayrıca dünya ve bölgedeki son gelişmelerin de ele alındığı aktarıldı.
 
Barzani ayrıca, Bağdat temasları kapsamında, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile de bir araya geldi.
 
Mayıs ayında IKBY Meclisi'nde düzenlenen olağan oturumda 68 oy alarak bölgesel başkan seçilen Neçirvan Barzani, 10 Haziran'da yemin ederek resmen göreve başlamıştı.

23 Haziran´daki İstanbul seçimi, gün boyu 24 ve 360’ta...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

YSK seçmen listesini güncelledi

YSK seçmen listesini güncelledi

YÖK'ten son dakika açıklaması

YÖK'ten son dakika açıklaması

Okula başlama yaşı düzenlemesi TBMM'den geçti

Okula başlama yaşı düzenlemesi TBMM'den geçti

Savcı Sayan'dan 'MİT tırları gazeteciliği' göndermesi

Savcı Sayan'dan 'MİT tırları gazeteciliği' göndermesi

Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: S-400'ler geliyor

Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: S-400'ler geliyor

İşten döndüğünde yatağında buldu! Gözlerine inanamadı...

İşten döndüğünde yatağında buldu! Gözlerine inanamadı...

Sokak ortasında kemer ve sopayla dövdüler

Sokak ortasında kemer ve sopayla dövdüler
 

POPÜLER HABERLER

Metin Külünk’ten gönül seferberliği çağrısı

Metin Külünk’ten gönül seferberliği çağrısı

Yaz döneminde süper yıldızlar bedava! İşte o liste...

Yaz döneminde süper yıldızlar bedava! İşte o liste...

Hangi meyve hangi saatte yenmeli?

Hangi meyve hangi saatte yenmeli?

Yerli tabanca güvenlik güçlerinin elini güçlendiriyor!

Yerli tabanca güvenlik güçlerinin elini güçlendiriyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA