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Dünya

Nefessiz kalarak hayatını kaybetti! ABD'de ikinci George Floyd vakası

ABD'nin Ohio eyaletinde polisin gözaltına alırken şiddet uyguladığı Frank Tyson'ın (53), elleri arkadan kelepçeliyken polisin boynuna bastırması nedeniyle nefessiz kalarak öldüğü ortaya çıktı. 2020 yılında George Floyd benzeri bir polis şiddeti sonucunda hayatını kaybetmişti.

AA26 Nisan 2024 Cuma 21:23 - Güncelleme:
Nefessiz kalarak hayatını kaybetti! ABD'de ikinci George Floyd vakası
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Ohio'nun Canton bölgesinde 18 Nisan'da karıştığı trafik kazasından kaçtığı iddia edilen siyahi Amerikalının, polis şiddeti sonucunda hayatını kaybettiğine ilişkin görüntüler bugün kamuoyuna açıklandı.

Olaya müdahale eden polislerin kask kamerasından kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, olay 2020 yılında polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüne benzetildi.

"BENİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Görüntülerde, bir araç kazasına karıştığı iddiasıyla bir kafeteryada polisin gözaltına aldığı ve o esnada yere yatırarak ters kelepçe taktığı Tyson'ın polise defalarca "Beni öldürmeye çalışıyorlar" dediği görülüyor.

Yerde yüzüstü ve elleri kelepçeli şekilde yatarken polisin diziyle boynuna bastırarak nefes almasını zorlaştırdığı siyahi Amerikalının birçok kez "Nefes alamıyorum" dediği anlar kameraya yansıyor.

Birkaç dakika sonra hareketsiz kalan siyahinin hayatta olup olmadığını kontrol eden polis, Tyson'ın nefes almadığını fark ederek kalp masajı yapmaya başlıyor ve ardından şüpheli ambülansla hastaneye kaldırılıyor.

Polisin açıklamasına göre Tyson hastanede hayatını kaybederken, olaya karışan polislerin soruşturma için açığa alındığı bildirildi.

2020 yılında siyahi Amerikalı George Floyd polis şiddeti sonucunda hayatını kaybetmiş, olayın ardından ülke geneline yayılan büyük gösterilerde ABD'deki ırkçılık ve polis şiddeti haftalarca protesto edilmişti.

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