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Dünya

Nelson Mandela'nın torunu İstanbul'a geliyor

Nelson Mandela'nın torunu Nkosi Zwelivelile Mandela ve Che Guevara'nın kızı Aleida Guevara, Filistin'e destek için yarın İstanbul'da buluşacak.

IHA20 Mart 2024 Çarşamba 15:18 - Güncelleme:
Nelson Mandela'nın torunu İstanbul'a geliyor
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Politik ve ekonomik süreçlerde müslümanların etkili olduğu coğrafyaların gündemini değerlendirmek ve gelecek dönemde yenilikçi stratejiler belirlemek adına düzenlenen Avrupa Müslüman Forumu, bu yıl alanında çok sayıda uzman ismi bir kez daha İstanbul'da buluşturuyor.

Mevcut gelişmeler ile gelecek döneme ilişkin beklentilerin ele alınacağı Filistin İçin Küresel Zirvesi'ne Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Uluslararası Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Şeyh Ali al-Qaradagri, EMF Müslüman Kadınlar Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Lauren Booth, İrlanda Sinn Fein Partisi Başkanı Mary Lou McDonald, Yunan Müslüman Derneği Başkanı Anna Stamou, AMMALE Genel Sekreteri Farid Hannache, Ramallah Başpiskoposu Illias Auant, ABD Anti-Siyonist Ortodoks Yahudi Grubu'ndan Rav Yisroel Dovid Weiss, Nelson Mandela'nın torunu Nkosi Zwelivelile Mandela, Che Guevara'nın kızı Aleida Guevara, Sırbistan Ulusal Meclis Üyesi Usame Zukorlic, Yunanistan Eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis ve İngiltere İşçi Partisi Eski Lideri Jeremy Corbyn gibi isimler katılacak.

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