12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3376
  • 6,0949
  • 221.653
  • 96.817
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Neonazilerden Türk avukata ölüm tehdidi

NSU terör örgütü davasının müdahil avukatlarından Mehmet Daimagüler, bin 600 tehdit aldığını söyledi ve ekledi: Eğer Alman Hükümeti işlerini doğru yapsadı, polisler araştırmalarını ırkçı bir gözlükle yapmasalardı bu insanlar ölmezdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Almanya’da 8’i Türk 10 kişiyi öldürmek, banka soymak ve bomba saldırılarında bulunmakla suçlanan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasının müdahil avukatlarından Mehmet Daimagüler, Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde düzenlenen konferansta, NSU davası ve Almanya’daki Neonazilerin Almanya’daki ırkçı faaliyetleri hakkında bir sunum yaptı. Daimagüler “Ben Alman mahkemelerine güvenmiyorum. Bu ceza davalarından fazla bir şey beklemiyorum. Bu yüzden tazminat davası açtık. Diyoruz ki; ‘Eğer Alman Hükümeti ve eyalet hükümetleri işlerini doğru yapmış olsaydı, polisler araştırmalarını ırkçı bir gözlükle yapmasalardı bu insanlar ölmezlerdi’ diye dava açtık. Bu davaları Almanya’da kaybedeceğiz. Bundan eminim ama sonrasında bunları AİHM’e taşıyacağız ve bu bir kaç yıl sürebilir” dedi.  

YALNIZ HİSSETMEDİK

NSU teröristlerinin gizli örgütler için çalıştığını belirten Daimagüler, Almanya’nın federal bir devlet olduğu hatırlatmasını yaparak, birbirinden bağımsız 19 istihbarat örgütünün olduğunu belirtti. Daimagüler, polisler arasında da ırkçıların bulunduğunu ifade ederek, cinayetlerin farklı eyaletlerde işlenmesine ve her eyaletin polisinin farklı olmasına rağmen öldürülen insanların suçlandığını söyledi. Kassel’deki polislerin işlerini iyi yaptığını dile getiren avukat Daimagüler “Türk kökenliler davalara ilgi göstermiyor ve destek amaçlı mahkemelere gelmiyor. Alman vatandaşı hak savunucuları mahkemeleri takip ediyor. Bu durumdan çok memnunuz aynı şekilde Alman gazeteleri de davalara çok ilgi gösterdi, kendimizi yalnız hissetmedik” dedi. 

ÜÇ KİŞİDEN FAZLA

Federal Savcılığın NSU’nun 3 kişilik bir hücre olduğunu ve örgüt ile ilgili her şeyin soruşturulduğunu iddia ettiğini hatırlatan Daimagüler “Alman yasalarına göre terör örgütü kurmak için 3 kişiye ihtiyaç var. 2’si öldüyse NSU artık yok demektir. Bu çok pratik. Mahkemede 24 kişinin de örgüte yardımda bulunduklarını itiraf etti” değerlendirmesinde bulundu. 

BfV’nin paralı muhbirleri 

Daimagüler, NSU’nun aşırı sağcı Thüringer Heimatschutz Derneğinden ortaya çıktığını, bu derneğe üye olan 163 kişiden 44’ünün geçmişte muhbir olarak ülkenin iç istihbarat örgütü olan Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) için çalıştığını anlattı. Daimagüler, bu muhbirlerin BfV’nin maaş listesinde bulunduğunu ifade ederek, NSU’nun asla 3 kişilik bir örgüt olmadığının altını çizdi. 

 

Münbiç´ten ilk görüntüler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

The Atlantic: Trump görevden alınsın

The Atlantic: Trump görevden alınsın

Bozdağ'ın alıkonulması planı davasında karar

Bozdağ'ın alıkonulması planı davasında karar

Terfi töreni sırasında patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Terfi töreni sırasında patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ay'da yetiştirilen ilk bitkiyle ilgili yeni gelişme

Ay'da yetiştirilen ilk bitkiyle ilgili yeni gelişme

Pentagon duyurdu: İsrail'le anlaşan ABD uzaydan vuracak

Pentagon duyurdu: İsrail'le anlaşan ABD uzaydan vuracak

Katar'dan dev bağış! Onlarcası bedavaya gönderildi

Katar'dan dev bağış! Onlarcası bedavaya gönderildi

Münbiç saldırısı sonrası Fransa'dan kritik Suriye açıklaması

Münbiç saldırısı sonrası Fransa'dan kritik Suriye açıklaması

Şanlıurfa'da teslim olan 2 teröristten Suriye itirafı

Şanlıurfa'da teslim olan 2 teröristten Suriye itirafı
 

POPÜLER HABERLER

´CHP´den belediye teslim aldım, ilk haciz memurları geldi´

´CHP´den belediye teslim aldım, ilk haciz memurları geldi´

Alışveriş yapan kadınları bekleyen erkekler

Alışveriş yapan kadınları bekleyen erkekler

Anneye 7 bin 220 TL

Anneye 7 bin 220 TL

Diriliş Ertuğrul 132.bölüm! Ertuğrul Bey'e hain saldırı

Diriliş Ertuğrul 132.bölüm! Ertuğrul Bey'e hain saldırı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA