Nepal'de cenazeden dönen araç uçurumdan yuvarlandı: 20 ölü

Kyodo ajansının haberine göre, emniyet görevlisi Tika Sapkota, başkent Katmandu'nun 25 kilometre kuzeybatısındaki Nuwakot bölgesindeki dağlık yolda, kamyonetin uçurumdan nehir kıyısına yuvarlanması sonucu 19 kişinin olay yerinde, 1 kişinin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirtti. Sapkota, aracın dağlık yoldan yaklaşık 500 metre aşağıdaki Tadi Nehrine yuvarlandığını kaydetti. Dupcheswor köyünde meydana gelen kazanın nedeni henüz bilinmezken, kamyonetin kasasında yaklaşık 40 kişi bulunduğu tahmin ediliyor.