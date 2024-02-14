İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2024 Çarşamba / 5 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,7533
  • EURO
    33,0224
  • ALTIN
    1969.09
  • BIST100
    9072.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Netanyahu kana doymuyor: Refah'a kara saldırısını yineledi
Dünya

Netanyahu kana doymuyor: Refah'a kara saldırısını yineledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinlilerin sığındığı son bölgeye olası kara saldırısının ağır sonuçları olacağına yönelik uyarılara rağmen Refah bölgesini hedef alacaklarına ilişkin açıklamalarını sürdürüyor.

AA14 Şubat 2024 Çarşamba 22:29 - Güncelleme:
Netanyahu kana doymuyor: Refah'a kara saldırısını yineledi
ABONE OL

Netanyahu, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında Refah'a saldırı planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Refah'a kara saldırısı düzenleyecekleri mesajını veren Netanyahu, "Tam 'zafere' kadar savaşacağız ve bu, sivillerin savaş bölgelerini terk etmesine izin verdikten sonra Refah'ta da güçlü bir operasyonu da içeriyor." ifadelerini kullandı.

Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere birçok uluslararası kuruluş ve ülke yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısının ağır sonuçları olacağı konusunda uyararak, İsrail'e bundan vazgeçme çağrısı yapmıştı.

İsrail saldırılarından önce Gazze'nin Mısır sınırında yer alan Refah kenti yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,4 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
  • Netanyahu
  • refah
  • israil

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.