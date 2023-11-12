Netanyahu Macron'u hedef aldı: ''Ahlaki açıdan ciddi bir hata''

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Gazze'ye yönelik saldırılarda sivillerin öldüğü ve İsrail'in saldırılarını durdurması gerektiği" yönündeki sözlerine de tepki gösterdi.

Netanyahu, Macron için "Gerçek anlamda ve ahlaki açıdan ciddi bir hata yaptı." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İ DURMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Macron, İngiliz yayın kuruluş BBC'ye verdiği özel mülakatta Gazze'de hayata geçirilecek bir ateşkesin İsrail'in faydasına olacağını açıklamıştı.

Macron nihayet Gazze'deki katliamı gördü! "Bebekler öldürülüyor, bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur" Macron, "İsrail uluslararası insancıl hukuku ihlal mi ediyor?" sorusunu ise şu sözlerle yanıtlamıştı:

"Bir partner ve dost olarak söylüyorum ki terör saldırısından bir ay sonra, bu şekilde başa çıkmaya çalışırsanız bence kınanan ve suçlu olan siz olursunuz. Bugün siviller bombalandı. Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz. Ben hakim değilim, bir devlet başkanıyım. Herkese uluslararası hukuku hatırlatıyorum ve ateşkes çağrısı yapıyorum."