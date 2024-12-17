Netanyahu, Suriye'de tampon bölgedeki işgalin süreceğini açıkladı

Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yle gittiği Hermon Dağı'nda açıklamalarda bulundu.
İsrail ordusunun Hermon Dağı'nda 7 Aralık sonrası işgal ettiği bölgede konuşan Netanyahu, Suriye'deki son gelişmelerin ardından buranın "İsrail'in güvenliği için öneminin arttığını" ileri sürdü.
İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI VE İŞGALİ
Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı.
Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.
İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.