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Dünya

Netanyahu, Suriye'de tampon bölgedeki işgalin süreceğini açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin Hermon Dağı'nda yer alan ve Baas rejiminin devrilmesinin ardından tampon bölgede başlayan işgalin 'İsrail'in güvenliğini sağlayacak düzenleme bulunana kadar' süreceğini belirtti.

AA17 Aralık 2024 Salı 21:50 - Güncelleme:
Netanyahu, Suriye'de tampon bölgedeki işgalin süreceğini açıkladı
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Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yle gittiği Hermon Dağı'nda açıklamalarda bulundu.

İsrail ordusunun Hermon Dağı'nda 7 Aralık sonrası işgal ettiği bölgede konuşan Netanyahu, Suriye'deki son gelişmelerin ardından buranın "İsrail'in güvenliği için öneminin arttığını" ileri sürdü.

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Hermon Dağı'ndaki tampon bölgede işgale ilişkin mesajlar veren Netanyahu, "İsrail'in güvenliğini sağlayacak başka bir düzenleme bulunana kadar bu önemli noktada (Hermon Dağı'nda işgal edilen tampon bölge) kalmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Netanyahu, İsrail ordusunun Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede yer alan Hermon Dağı'na gitti

Savunma Bakanı Katz, geçen hafta yaptığı açıklamada, 7 Aralık sonrası Hermon Dağı'nda işgal edilen bölgede, kış aylarında kalınması için talimat verdiğini belirtmişti.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI VE İŞGALİ

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

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Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

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