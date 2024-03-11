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Dünya

Netanyahu'dan Biden'a cevap

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine yönelttiği eleştirilere cevap vererek, izlediği politikanın İsraillilerin büyük çoğunluğunun desteklediği bir politika olduğunu savundu.

AA11 Mart 2024 Pazartesi 08:48 - Güncelleme:
Netanyahu'dan Biden'a cevap
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Amerikan Politico gazetesine konuşan Netanyahu, ABD Başkanı'nın, Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiği" açıklamalarına karşılık verdi.

Netanyahu, "Başkan Biden'ın ne demek istediğini bilmiyorum ama eğer İsrail halkının çoğunluğuna karşı bir politika izlediğimi ve bunun İsrail'in çıkarlarına zarar verdiğini kastediyorsa yanılıyor demektir. Bu benim kendi politikam değil. Bu, İsraillilerin büyük çoğunluğunun desteklediği bir politika. Hamas'ı yok etmek için attığımız adımları destekliyorlar." ifadelerini kullandı.

"Hamas'ı ortadan kaldırdıktan sonra" Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi'ni yönetmesine karşı olduğunu ve bunu "yapılması gereken son şey" şeklinde gördüğünü aktaran Netanyahu, Filistin Yönetimi'nin "terörizmi öğrettiğini ve terörü finanse ettiğini" ileri sürdü.

ABD Başkanı Joe Biden, dün verdiği bir röportajda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" belirterek, İsrail Başbakanı'nın Gazze'deki saldırılarının ve bu saldırılarda öldürülen 30 binden fazla sivilin sorumluluğunun ağır olduğunu söylemişti.

Biden, Gazze'deki ölü sayısının çok fazla olduğunu ve Netanyahu hükümetinin, "sivillerin hayatını nasıl hedef almayacağı" üzerine ciddi şekilde eğilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

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