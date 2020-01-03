star.com.tr 03.01.2020 17:32 - Güncelleme: 03.01.2020 17:47

Perşembe günü doğalgaz boru hattı anlaşması için Atina'ya giden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan ziyaretini Kasım Süleymani'nin öldürülmesi nedeniyle yarıda kesti.

Netanyahu ayrıca, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği saldırıda öldürülmesi ile ilgili ABD ve Başkan Trump'a tam desteğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Süleymani'nin öldürülmesi ile ilgili, "General Kasım Süleymani geniş bir zaman diliminde binlerce Amerikalıyı öldürdü veya ağır şekilde yaraladı ve daha pek çoğunu öldürmek için komplo yapıyordu... ama yakalandı! Milyonlarca insanın ölümünden doğrudan ya da dolaylı sorumluydu.' açıklamasında bulundu.



Netenyahu'nun Sözcüsü Ofir Gendelman'ın Twitter hesabından paylaştığı Netenyahu'nun açıklaması, Trump'ın açıklamasına benzer nitelikteydi.

Gendelman, Başbakan Netenyahu'nun, 'Tıpkı İsrail'in kendini savunma hakkı olduğu gibi Birleşik Devletler de aynı hakka sahiptir. Kasım Süleymani, Amerikan vatandaşlarının ve birçok insanın ölümünden sorumludur ve daha fazla saldırı planlıyordu.' ifadelerinin yer aldığı açıklamasını paylaştı.

TRUMP'A TAM DESTEK

Açıklamada, Netenyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'a destek mesajı da paylaşılırken Netenyahu'nun şu ifadelerine yer verildi;

'Başkan Trump, hızlı, güçlü ve kararlı bir şekilde hareket ettiği için tüm saygıyı hak ediyor. İsrail, barış, güvenlik ve savunma için verdiği mücadelede ABD'nin yanındadır.'

İLGİNÇ ZAMANLAMA

İsrail Savunma Güçleri'nden (IDF) dün yapılan açıklamada, bugüne kadar Suriye'de vurulan net hedef sayısı kamuoyuyla paylaşıldı. Yapılan açıklamada bugüne kadar Suriye'de 54 noktanın vurulduğu belirtildi.

İsrail'in Suriye'de İran destekli örgütlere ait hedefleri sık sık vurması, İran'ın tepkisine neden oluyordu. Ancak hükümet ve IDF'den yapılan açıklamalarda, 'İran'ın komşu topraklarda kalıcı olmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz' vurgusu yapıldı.

İRAN SALDIRI SONRASI İSRAİL'İ DE SUÇLADI, İSRAİL ALARMA GEÇTİ

Kasimi'nin öldürülmesini iele ilgili açıklama yapan Haşdi Şabi Sözcüsü Ahmed el-Esedi Süleymani'nin öldürülmesinden ABD ve İsrail'in sorumlu olduğunu söyledi. Özellikle İran dini lideri Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'i hedef gösteren açıklaması, İsrail'i alarma geçirdi.

Hermon Dağı'nın ziyarete kapandığı yönündeki iddialar, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) resmi Twitter hesaplarından doğrulandı.

Haberlerin ardından İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, Süleymani'nin ölümünden sonra olası tedbirleri ele almak için üst düzey güvenlik ve ordu yetkilileriyle bir toplantı düzenlediği bildirildi.

İsrail'deki alarm durumu, İran dini lideri Ali Hamaney, Kudüs komutanının ölümünün ABD ve İsrail'e karşı direniş motivasyonunu sadece iki katına çıkaracağını belirtmesiyle başladı.

Süleymani, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'nin Haşdi Şabi taraftarları tarafından işgal edilmesinden sonra, birkaç üst düzey Haşdi Şabi üyesi ile birlikte öldürüldü.