Netanyahu'dan Trump'a Golan Tepeleri teşekkürü

Haftalık olağan kabine toplantısında konuşan Başbakan Netanyahu, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın ülkesinin BM Genel Kurulundaki Golan Tepeleri'ndeki İsrail işgalini kınayan karar tasarına karşı oy kullanacağını kendisine oylamadan önce bildirdiğini söyledi.

"İsrail her zaman Golan Tepelerinde kalmaya devam edecek ve Golan Tepeleri her zaman bizim elimizde olacak." diyen Netanyahu, ABD'nin kınama kararına ilk kez karşı çıkması nedeniyle Başkan Trump ve ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'e teşekkürlerini sundu.

BM Genel Kurulunun İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki işgalini kınayan kararı, 150 ülkenin desteği ile cuma günü kabul edilmişti. Karara ABD ve İsrail karşı çıkarken, Avustralya, Kamerun, Kanada'nın da aralarında bulunduğu 14 ülke çekimser kalmıştı.

İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgalini kınayan BM Genel Kurulu kararı, İsrail'in Golan'daki bütün eylemlerini uluslararası hukukun ihlali ve geçersiz olarak tanımlıyor.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepelerini 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.