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Netanyahu'nun partisinden 'Lieberman'ın istifası erken seçimi tetiklemez' mesajı

İşgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan, koalisyon ortaklarından İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Lieberman'ın Savunma Bakanlığı'ndan istifasının ülkede erken seçimi tetiklemeyeceği değerlendirmesi geldi.

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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nda (KAN) yer alan habere göre, Likud Partisi'nden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Liberman'ın istifasının ardından gündeme gelen erken seçim söylentilerini reddetti.

Likudlu yetkili, "Erken seçime gidilmesini gerektirecek bir durum yok." ifadesini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Liberman, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan son gerginliğin ardından İsrail ile Filistinli gruplar arasında sağlanan ateşkesi eleştirerek, görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi mecliste 5 sandalyeye sahip.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yürüttüğü ve İsrail Evimiz'in de ortakları arasında yer aldığı 6 partili koalisyon hükümetinin 66 milletvekili bulunuyordu.

Liberman'ın istifasıyla 120 sandalyeli İsrail meclisinde koalisyon hükümetinin milletvekili sayısı güvenoyu alabilmesi için gerekli rakam olan 61'e düştü.

Savunma Bakanı'nın istifasıyla Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin tehlikeye girebileceği ve İsrail'de erken seçimin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Aşırı sağcı siyasetçi Avigdor Liberman, 2016’da Savunma Bakanlığı görevine getirilmişti.

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