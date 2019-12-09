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Netanyahu’nun ilhak kumarı! 

Hükümetin kurulamadığı İsrail’de hakkındaki yolsuzluk davalarının ardından gördüğü baskıya rağmen görevi bırakmayan Başbakan Benyamin Netanyahu, kendisini kurtarmak adına yine Batı Şeria’yı ilhak vaadine başvurdu. 

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Terör devleti İsrail’de bir türlü hükümetin kurulamaması ve hakkındaki açılan 3 ayrı yolsuzluk davası nedeniyle koltuğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Başbakan Benyamin Netanyahu yine işgal ve katliam söylemine sarıldı. Üçüncü kez sandık başına gitmesi beklenen ülkede Netanyahu, siyasi rakiplerine Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerin bulunduğu Ürdün Vadisi’ni ilhak etme vaadi üzerinden şantaj yaptı. Netanyahu’nun emriyle harekete geçen işgal güçleri, Hamas’ın İsrail’e roketle saldırdığını öne sürerek gece yarısı Gazze’yi bombaladı. 

GAZZE BOMBALANDI 

İsrail ordusundan yapılan açıklamada “Gazze’den İsrail’e atılan 3 rokete karşılık savaş uçaklarımız ve helikopterlerimiz Gazze’de Hamas’a ait bazı terör hedeflerini vurdu” ifadeleri kullanıldı. Gazze’deki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre de kentin kuzeyindeki Cebalya beldesindeki Hamas Hareketi’nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’na ait bir nokta 7 kez saldırıya maruz kaldı. Ayrıca Gazze’nin batısındaki Şatı Mülteci Kampı, savaş helikopterleri tarafından fırlatılan 3 roketle hedef alındı. Saldırının siyasi bir şantaj malzemesi olduğu ise sabah saatlerinde anlaşıldı. Makor Rishon Konferansı’nda konuşan Netanyahu,  “Hamas’ın roketleri İsrail’e gelmeye devam ederse, Gazze’de ateşkes iptal edilecek. Üçüncü kez seçime gidersek kazanan  hem İsrail hem de ben olacağım” diyerek saldırının siyasi olduğu sinyalini verdi. 

AMERiKA DESTEKLi iŞGAL

Sandıktan birinci çıkan Mavi-Beyaz İttifakı’n lideri Benny Gantz’a seslenen “Gel ve benimle koalisyon hükümeti kur. Bunu yapmazsan halka soralım” diyen Netanyahu, genel seçim yerine doğrudan başbakanlık için seçim yapılması çağrısında bulundu. Konuşmasıyla seçim çalışmalarına başladığı izlenimi veren Netanyahu ayrıca, ABD ile tarihi bir ittifak kurduklarını kaydederek, “Bu fırsatı kaçırmayalım. Bu bizim hayal edemeyeceğimiz bir ortaklık. İsrail’in Ürdün Vadisi’ndeki varlığı ABD tarafından tanınabilir. Bunu başarabiliriz” ifadeleriyle Batı Şeria’nın ilhakı vaadini yineledi. 

İsrail’in tek dostu Trump

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki Yahudilerin Demokratlara oy vermelerini eleştirerek “Yahudi devletinin Beyaz Saray’da hiçbir zaman başkanınız Donald’dan daha iyi bir dostu olmadı” dedi. Trump destekçisi ABD’li Yahudi iş adamı Sheldon Adelson’ın İsrail-Amerikan Konseyi toplantısında konuşan Trump, Yahudi-Amerikalıların demokratlara oy vermesinin yanlış olduğunu söyledi. Trump, “Birçoğunuz son yönetimdeki (Demokratlar) insanlara oy verdiniz. Günün birinde bunu bana izah etmek zorunda kalacaksınız. Çünkü onların İsrail’i sevdiklerini pek sanmıyorum” ifadelerini kullandı. 

 

 

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