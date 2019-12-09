Netanyahu’nun ilhak kumarı! 

Terör devleti İsrail’de bir türlü hükümetin kurulamaması ve hakkındaki açılan 3 ayrı yolsuzluk davası nedeniyle koltuğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Başbakan Benyamin Netanyahu yine işgal ve katliam söylemine sarıldı. Üçüncü kez sandık başına gitmesi beklenen ülkede Netanyahu, siyasi rakiplerine Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerin bulunduğu Ürdün Vadisi’ni ilhak etme vaadi üzerinden şantaj yaptı. Netanyahu’nun emriyle harekete geçen işgal güçleri, Hamas’ın İsrail’e roketle saldırdığını öne sürerek gece yarısı Gazze’yi bombaladı.

GAZZE BOMBALANDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada “Gazze’den İsrail’e atılan 3 rokete karşılık savaş uçaklarımız ve helikopterlerimiz Gazze’de Hamas’a ait bazı terör hedeflerini vurdu” ifadeleri kullanıldı. Gazze’deki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre de kentin kuzeyindeki Cebalya beldesindeki Hamas Hareketi’nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’na ait bir nokta 7 kez saldırıya maruz kaldı. Ayrıca Gazze’nin batısındaki Şatı Mülteci Kampı, savaş helikopterleri tarafından fırlatılan 3 roketle hedef alındı. Saldırının siyasi bir şantaj malzemesi olduğu ise sabah saatlerinde anlaşıldı. Makor Rishon Konferansı’nda konuşan Netanyahu, “Hamas’ın roketleri İsrail’e gelmeye devam ederse, Gazze’de ateşkes iptal edilecek. Üçüncü kez seçime gidersek kazanan hem İsrail hem de ben olacağım” diyerek saldırının siyasi olduğu sinyalini verdi.

AMERiKA DESTEKLi iŞGAL