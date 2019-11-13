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Netanyahu'ya gözdağı mesajı: Yeni bir yenilgi daha göreceksin

İslami Cihasd Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri ilerleyen saatlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 'yeni bir yenilgi daha göreceğini' açıkladı.

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Kudüs Seriyyeleri Sözcüsü Ebu Hamza yaptığı açıklamada, "İlerleyen saatler, siyonistlere yıkım, savaş ve yok oluştan başka bir şey kazandırmamış olan düşman başbakanının hanesine yeni bir yenilgi daha ekleyecek." ifadelerini kullandı.
 
"Direnişin komutanlarına suikast düzenlemek gibi aptalca bir kararın tüm sorumluluğu düşmanın omuzlarındadır." diyen Ebu Hamza, İsrail'in savaşı başlatan taraf olduğunu ancak savaşın şeklini ve zamanlamasını kesinlikle direnişin belirleyeceğini vurguladı.
 
Ebu Hamza, "düşmanın suçlarına karşılık vermek ve halkımıza karşı saldırganlığını püskürtmek için Kudüs Tugayları'nın liderliğinin sürekli olarak toplandığını" vurguladı.

- NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu’l Ata hayatını kaybetmişti.
 
Ebu'l Ata'nın ölümünün ardından, başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesine Gazze'den roket atılmış bu nedenle Tel Aviv'in yanı sıra İsrail'in güneyindeki birçok bölgede okullar tatil edilmişti.
 
Bölgedeki tansiyon giderek yükselirken, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin yaralandığı açıklandı.
 
İsrail ordusu, Gazze'den yaklaşık 190 roket atıldığını, bunlardan yüzde 90'ının "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini duyururken, Savunma Bakanı Naftali Bennett, Gazze sınırından Tel Aviv'e kadar olan 80 kilometrelik mesafede 48 saat süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

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