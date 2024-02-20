İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2024 Salı / 11 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,9224
  • EURO
    33,4623
  • ALTIN
    2015.3
  • BIST100
    9344.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Netanyahu'yu topa tuttular: Ülkeyi yakmak istiyor
Dünya

Netanyahu'yu topa tuttular: Ülkeyi yakmak istiyor

İsrail'deki Haaretz gazetesi, Ramazan ayı boyunca ibadet edenlerin Mescid-i Aksa'ya girişine kısıtlama getirme kararını sert bir şekilde eleştirerek, Binyamin Netanyahu hükümetini, ülkeyi yakmak istiyor ülkeyi yakmak istemekle suçladı.

AA20 Şubat 2024 Salı 21:56 - Güncelleme:
Netanyahu'yu topa tuttular: Ülkeyi yakmak istiyor
ABONE OL

Haaretz gazetesi, "İsrail'in şimdiye kadarki en kötü hükümeti ülkeyi yakmak istiyor" başlıklı başyazıda, hükümetin, Ramazan ayında ibadet edenlerin Mescid-i Aksa'ya girişine kısıtlama getirilmesine ilişkin kararını tartıştı.

Sert eleştirilerin yer aldığı yazıda, kısıtlama kararı, "bu korkunç hükümetin, Gazze Şeridi saldırılarının başlangıcından bu yana aldığı en tehlikeli karar" olarak nitelendirildi.

Başyazıda, "Önümüzdeki ay başlayacak Ramazan ayı, Hamas sözcülerinin yalan söylediğini ve İsrail'in yürüttüğü savaşın tüm Müslüman halkına veya Filistin halkına karşı değil, Hamas'a karşı olduğunu kanıtlamak için mükemmel bir fırsat olabilirdi." ifadelerine yer verildi.

İsrail tarihinin en kötüsü olarak nitelenen hükümetin, ülkeyi yakmak isteyen ve devleti çöküşün eşiğine iten başarısız bir devlet adamı tarafından (Binyamin Netanyahu) yönetildiğine dikkat çekilen başyazıda, "İsrail'in uçuruma doğru gittiği" uyarısına bulunuldu.

Başyazıda, "hükümetin fırsatları boşa harcamakla kalmadığı aksine Ramazan ayını Filistinlilerle olan çatışma ateşini daha da körüklemek için bir fırsat olarak kullandığı" vurgusu yapıldı.

İsrail Başbakanlığından dün yapılan açıklamada, Filistinlilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişine ilişkin "güvenlik koşulları değerlendirilerek dengeli bir karar alındığı" ifade edilmişti.

İsrail basınında çıkan haberlerde ise İsrail vatandaşı Filistinlilerden de belirli yaşın altındakilerin Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanacağı belirtilmişti.

İsrail polisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana cuma günleri başta olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girişlere kısıtlama getiriyor.

İsrail'in geçmişte Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri Filistin coğrafyasında tansiyonu yükseltmiş, 2021'in Ramazan ayında Aksa'ya düzenlediği baskın İsrail içindeki şehirler, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da olaylar çıkmasına yol açmıştı. Bölgedeki gerilim İsrail'in Gazze'ye 11 gün süren şiddetli saldırılarına yol açmıştı.

  • Haaretz gazetesi eleştiri
  • Mescid-i Aksa kısıtlama
  • Netanyahu hükümeti suçlama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.