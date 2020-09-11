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Dünya

New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

AA11 Eylül 2020 Cuma 23:44 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 23:44
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Kapanışta, Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,48 artışla 27.665,64 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 artarak 3.341,95 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,60 azalışla 10.853,55 puana düştü.

Güne yükselişle başlayan endeksler, kapanışa doğru karışık bir seyir izledi.

Teknoloji hisselerindeki satışların devam etmesiyle Nasdaq endeksi, yüzde 4,1 ile mart ayından bu yana kaydedilen en yüksek haftalık kaybını yaşadı. S&P 500 endeksi bu hafta yüzde 2,5, Dow Jones endeksi ise yüzde 1,7 düşüş kaydetti.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hissleri bu hafta yüzde 7'yi aşkın değer kaybederken, Facebook ile Amazon'un hisseleri yüzde 5'in, Alphabet ve Microsoft'un hisseleri ise yüzde 4'ün üzerinde düşüş gösterdi.

Analistler, piyasaların dengeyi bulmakta zorlanmaya devam ettiğini belirtti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıkladığı yeni para politikası stratejisi sonrası önemi artan enflasyon verisi ağustosta beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 1,3 artış kaydetti.

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