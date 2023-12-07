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Dünya

New York borsası yükselişte

New York borsası güne yükselişle başladı.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 18:07 - Güncelleme:
New York borsası yükselişte
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Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,19 artışla 36.124,17 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,43 artarak 4.568,84 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 kazançla 14.230,44 puana yükseldi.

ABD'de açıklanan veriler talebin soğumasıyla iş gücü piyasasının kademeli olarak yavaşlamaya devam ettiğine işaret ederken pay piyasalarında pozitif seyir izleniyor.

Ülkede JOLTS açık iş sayısı ve ADP özel sektör istihdamı verileri iş gücü piyasasındaki soğumayı gösterir nitelikte gelirken, bugün açıklanan işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık veriler karışık sinyaller verdi.

Buna göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Aralık ile biten haftada 220 bine yükseldi. Ancak söz konusu artışa rağmen işsizlik maaşı başvuruları piyasa beklentilerinin altında kaldı. Ayrıca süregelen işsizlik maaşı başvurularındaki azalış ise işten çıkarmaların hızının artmadığına işaret etti.

Analistler, ABD'de para politikasının seyrine ilişkin daha fazla ipucu için yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

Öte yandan dün en gelişmiş yapay zeka modeli "Gemini"yi tanıtan Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisselerindeki yüzde 5'in üzerindeki yükseliş de piyasalardaki pozitif seyri destekledi.

Apple, Amazon, Nvidia ve Meta'nın hisseleri de yüzde 1'in üzerinde artarken, Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri, Meta, OpenAI ve Microsoft'un AMD'nin en yeni yapay zeka çipini kullanacaklarını açıklamasının ardından yüzde 5'e yakın değer kazandı.

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