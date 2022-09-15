New York Moda Haftası'nda LGBT rezaleti: Cinsiyeti değiştirilen çocuğu podyuma çıkardılar

Dünyanın önde gelen giyim markalarının defile yaptığı ünlü New York Moda Haftası'nda 10 yaşındaki çocuk üzerinden LGBT propagandası yapıldı. Bir erkek çocuğu olarak LGBT'li bir sözde aileye doğan Noella McMaher, henüz 2 yaşındayken sözde cinsiyet değiştirmek istediğine karar vererek 4 yaşında hormon tedavisi almaya başladı.

Daha bebekken kandırılan McMaher, New York Moda Haftası'nda podyumda yürütülerek 10 yaşındaki 'cinsiyet değiştiren en genç model' olarak ABD basını tarafından süslü cümleler ile kamuoyuna tanıtıldı.

McMaher'in LGBT'li sözde ebeveynleri ise çocuklarına başta kendilerinin ardından da LGBT lobisinin dayattığı cinsiyet değişimi skandalını savundu, " "Noella, bir trans çocuk olarak toplumda görünür oldu. Biz aktivistiz. Diğer trans çocuklar için de Noella'nın görünür olması çok önemli" dedi.

"GEÇİCİ KARMAŞALAR DAMGALANMAMALI"

Yeni Şafak'a konuşan Prof. Dr. Zeki Bayraktar, durumu bir facia ve çocuk istismarı olarak değerlendirdi.

Bayraktar, "Cinsiyet kimliği erken çocukluk döneminde gelişmeye başlar ise de stabil hale gelmesi ergenlik döneminin sonuna denk düşer, ergenlik; erken ergenlik (12-15 yaş), orta ergenlik (15-18 yaş) ve geç ergenlik (18-21 yaş) dönemi şeklinde tasnif edilir ise de günümüzde ruhsal olgunlaşmanın gecikmesi nedeniyle bu daha da geç dönemlere, 25'li yaşlara kadar uzamıştır. Çocukluk döneminde yaşanan cinsiyet hoşnutsuzluğunun (ki buradaki çocuktaki durum da budur) neredeyse %90'ı ergenlik döneminde doğal olarak kendiliğinden geriler, bu bilimsel verilerle tespit edilen ve bilinen bir vakıadır, ayrıca ergenler, özellikle orta ergenlik döneminde bazı geçici cinsel karmaşalar yaşayabilir, bunların da çoğu geçici karmaşalardır, bunların hemen eşcinsel veya transeksüel şeklinde damgalanmaması gerekir.

"HEM ÇOCUK İSTİSMARI HEM FACİA"

Bu çok ciddi bir hatadır ama maalesef bunun yaygın bir şekilde yapıldığını gözlemliyoruz, bir çocuğun bir gencin bu kadar erken bir dönemde trans olarak nitelenmesi hele hele cinsiyet değiştirme talebinin hemen onaylanarak gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi bilime aykırıdır, çocuk haklarına aykırıdır, bu bir faciadır. Böyle bir çocuğun podyumlarda yürütülmesi çocuk istismarıdır. Bu asla kabul edilemez. Uygulanan prosedürler bir facia iken bunun reklam edilmesi, podyumlarda yürütülmesi ise başka bir facia..." dedi.