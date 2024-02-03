New York polisinden Filistin direnişine sert müdahale! Göstericileri gözaltına aldılar

İsrail'in Gazze soykırımı 4 ayı aşkın bir süredir sürerken dünyada Filistin direnişi giderek yükseliyor.

ABD başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde Filistin'e destek gösterileri düzenlenmeye devam ediyor.

NEW YORK POLİSİNDEN FİLİSTİN DİRENİŞİNE GÖZALTI

Filistin yanlısı göstericiler, ABD'nin New York kentinde bulunan Columbia Üniversitesi önünde gösteri düzenledi.

Filistin yanlısı göstericiler, ABD'nin New York kentinde bulunan Columbia Üniversitesi önünde gösteri düzenledi. Gösteriye müdahale eden New York polisi çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.