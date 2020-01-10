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Dünya

New York Times, İran füzesinin Ukrayna uçağını vurduğu görüntüleri yayımladı

New York Times gazetesi, Tahran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının İran'a ait füzeyle vurulduğunu gösteren görüntülere ulaştığını yazdı.

HABERİN
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AA10.01.2020  01:47 - Güncelleme: 10.01.2020  02:05

New York Times'ın haberine göre, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı Tahran'dan havalandıktan dakikalar sonra İran'a ait bir füzeyle vuruldu.

Haberde, gazetenin ulaştığı görüntülerde, uçağın Tahran Havalimanı yakınlarında Parand kenti üzerinde İran'a ait bir füzeyle vurulduktan sonra düştüğünün yer aldığı belirtildi.

Füzenin Ukrayna uçağına isabet etmesinin ardından uçakta küçük bir patlama yaşandığı öne sürülen haberde, uçağın kısa bir süre uçtuktan sonra havalimanına dönüş yaparken alev alarak düştüğü kaydedildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, önceki sabah kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD medyasına konuşan birçok Amerikalı yetkili, ABD istihbaratının, Tahran-Kiev seferini yapan Ukrayna Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran tarafından fırlatılan füzelerden biriyle düşürülmüş olduğunu değerlendirdiğini öne sürmüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıklamıştı.

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