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Dünya

New York yönetimi 4 sosyal medya platformuna dava açtı

New York eyaleti Belediye Başkanı Eric Adams'ın da aralarında bulunduğu ABD'nin New York kent yönetimini temsil eden birçok kuruluş; sosyal medya platformları Meta, TikTok, Snap ve Google'a, gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkiledikleri gerekçesiyle dava açtı.

AA16 Şubat 2024 Cuma 15:00 - Güncelleme:
New York yönetimi 4 sosyal medya platformuna dava açtı
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The Verge'ün haberine göre New York Belediye Başkanı Adams, New York'un Sağlık ve Ruhsal Hijyen Departmanı ile Eğitim Departmanı, sosyal medya platformlarının tavsiyeler, beğeniler ve algoritmalar gibi fonksiyonlarla gençleri uygulamalarına bağımlı hale getirdiğini ve çevrim içi ortamda daha çok vakit geçirmeye teşvik ettiğini savundu.

New York kurumları ve yetkilileri, bu platformları kamuya rahatsızlık verip gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkilemekle suçluyor.

Belediye Başkanı Adams, davanın yanı sıra bu platformları çocukların ruh sağlığına verdikleri zararlar konusunda sorumlu tutacak, aileleri sosyal medyayı güvenli kullanma konusunda eğitecek ve sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisini inceleyecek bir "sosyal medya eylem planı" paylaştı.

Meta sözcüsü Andy Stone ise yaptığı açıklamada, "Gençlerin güvenli ve yaşlarına uygun bir çevrim içi deneyim yaşaması için kullanıcı ve ailelerine 30 program ve özellik sunuyoruz." dedi.

Bir Tiktok sözcüsü de uygulamalarının, gençlerin sağlığını güvence altına almak için yaş sınırlamalı paylaşımlar, ebeveyn kontrolü ve 18 yaşındaki kullanıcılar için 60 dakikalık kullanım süresi sınırı gibi özellikler sunduğunu belirtti.

Google sözcüsü Jose Castaneda ise ruh sağlığı uzmanlarıyla işbirliği içinde olduklarını, gençlere yaşlarına uygun deneyimler, ebeveynlere de gençlerin deneyimlerini gözlemlemesi için uygun kontroller sağlayan hizmetler oluşturduklarını kaydetti.

Castaneda, New York yönetimini temsil eden kuruluşların iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

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