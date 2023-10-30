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Dünya

New York'ta 100. yıl coşkusu: Türk bayraklı kamyonlar şehri turladı

ABD'nin New York eyaletinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı coşkuyla kutlandı. Organizasyonda Türk bayraklarıyla donatılan dijital ilan kamyonları sokak sokak dolaştırıldı.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 04:54 - Güncelleme:
New York'ta 100. yıl coşkusu: Türk bayraklı kamyonlar şehri turladı
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ABD'nin New York eyaletinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayraklarıyla donatılan dijital ilan kamyonları dolaştırıldı.

AK Parti ABD Temsilciliği ve Türk Amerikan Yönlendirme Komitesinin (TASC) öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonda, Cumhuriyet'in ilanının 100. dönümünde dijital ilan kamyonları Manhattan sokaklarında gün boyu tur atarken, Times Meydanı'ndaki panolarda da Türk bayrağı ve Atatürk'ün görselleri yer aldı.

Sabit ve hareketli tanıtım görsellerinde "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutluyoruz." ifadesine yer verildi.

AK Parti ABD Temsilcisi Halil Mutlu, AA muhabirine, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

"Başta anavatanımız Türkiye, ABD ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum." diyen Mutlu, 100 yılını dolduran Cumhuriyet'in sevincini ABD'deki Türk vatandaşları ve Amerikalı dostlarla paylaşmak için böyle bir tanıtım gerçekleştirdiklerini belirtti.

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