Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

New York'ta bir otobüs durağının çatısında yaşanan çökme sonrasında otobüs duraklarının yarısı kapatıldı

ABD'nin New York kentinde bir otobüs durağının çatısında yaşanan çökme sonrasında kentteki yaklaşık bin 500 otobüs durağı güvenlik kontrolünden geçirilmek üzere geçici olarak kapatıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

New York’un beş yerleşim yerinden biri olan Staten Island bölgesindeki bir otobüs durağının çatısının bir kısmının çökmesinden sonra şehir içindeki diğer otobüs duraklarının yarısına yakını kontrolden geçirilmek üzere sarı uyarı şeritleriyle kullanım dışı bırakıldı.
 
New York’ta bulunan toplam 3 bin 500 durağın bakım ve kontrolünden sorumlu JCDecaux şirketi tarafından, duraklara asılan ilanlarla verilen rahatsızlıktan dolayı New Yorklulardan özür dilenirken, kapatılan durakların bir hafta içinde tekrar açılacağı belirtildi.
 
Şirket yetkilileri, bu hafta geçici olarak kapatılan durakların kontrol ve bakımlarının yapılmasından sonra diğer yarısının da kontrolden geçirilmek üzere kapatılacağını duyurdu.
 
Staten Island’daki durağın çatısının kısmen çökmesine küflenen civatanın neden olduğu belirtilmiş, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmamıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çekicinin iş kazası kamerada

Çekicinin iş kazası kamerada

Dağlık alanda inanılmaz keşif

Dağlık alanda inanılmaz keşif

Facebook'a siber saldırı: 30 milyon kullanıcının bilgileri çalındı

Facebook'a siber saldırı: 30 milyon kullanıcının bilgileri çalındı

WhatsApp’tan kullanıcılarına müjde

WhatsApp’tan kullanıcılarına müjde

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA