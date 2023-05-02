New York'ta çevreci grup Paris Hilton'un aracının yolunu kesti

Manhattan'da, ünlülerin katıldığı Met Gala isimli etkinliğe giden Hilton'un aracını durduran çevre dostu eylemciler, "zenginlere vergi", "iklimi katletmeyi durdur" şeklinde sloganlar atarak, lüks içinde yaşayanlardan alınan vergilerin artırılması talebinde bulundu.

Eylemcilerin pankartlarında, "Yüzde 1'lik kesim iklimi katlediyor ve bunun bedelini ödemek zorunda" ifadesi yer aldı.

Yolun karşısına geçemeyen Hilton'un aracı, geri geri giderek yolunu değiştirmek zorunda kalırken, yol kapatma eylemini gerçekleştiren protestocular, polis tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, Değişim New York Toplulukları isimli organizasyon, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "15 iklim aktivisti, Met Gala'ya giden ünlüler yolu olan Madison Caddesi'ni kapattıkları için gözaltına alındı. Bilet bedeli 50 bin ABD doları olan Met Gala, sıradan insanların iki yakasını bir araya getirmek için mücadele ettiği ve gezegenin yandığı bir zamanda büyük bir savurganlık gösterisi." sözlerine yer verdi.

Resmi olarak Costume Institute Gala veya Costume Institute Benefit olarak adlandırılan Met Gala veya Met Ball, New York City'deki Metropolitan Museum of Art'ın Kostüm Enstitüsü yararına düzenleniyor.

New York'ta her yıl gerçekleştirilen Met Gala etkinliğine, sanat ve iş dünyasından ünlü isimler katılarak bağışta bulunuyor.