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Dünya

New York'ta Türkevi'ne alçak saldırı!

Türkiye'nin New York Bankonsolosluğunun da bulunduğu ve Türk vatandaşlarının 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerinde oy kullandığı Türkevi'ne terör destekçileri tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda binanın camlarından bazıları kırıldı.

AA22 Mayıs 2023 Pazartesi 15:27 - Güncelleme:
New York'ta Türkevi'ne alçak saldırı!
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Özgür, Türkevi'ne yönelik saldırıya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Başkonsolos Özgür, olayın yerel saatle 03.14'te gerçekleştiğini, kimliği bilinmeyen bir kişinin Türkevi'nin 46. Sokak üzerinde bulunan cephesine yaklaşarak elinde bulunan demir levyeyle Türkevi'nin Konsolosluk giriş kapıları ve camlarına vurma suretiyle zarar verdiğini kaydetti.

Söz konusu saldırı sonucu Konsolosluk kapısının iki camı ile 10 adet cephe camı olmak üzere toplam 12 camın hasar gördüğünü aktaran Özgür, "Olay anında New York Polis Teşkilatına anında haber verilmiş ve polis ekibinin olay mahalline gelmesi sağlanmıştır. Kimliği belirsiz fail, saldırıda kullandığı demir levyeyi arkasında bırakarak uzaklaşmıştır. Failin belirlenerek yakalanmasının beklendiğini yerel makamlara aktardık. " ifadelerini kullandı.

Özgür, "Olayda maddi hasar dışında herhangi bir yaralanan olmamıştır." bilgisini paylaştı.

- "OY VERME İŞLEMİ ETKİLENMEYECEK"

Başkonsolosluğun yerel makamlar ile işbirliğinin devam ettiğini ifade eden Özgür, söz konusu saldırının Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemini etkilemeyeceğini kaydetti.

Türkevi'ndeki sandıkların 24 Mayıs'a kadar açık olacağını ifade eden Özgür, "Türkevi'ndeki sandıklar bugün olağan şekilde saat 08.00 itibarıyla açılmış ve vatandaşlarımız oylarını kullanmaya devam etmektedirler." diye konuştu.

Türkevi'nde Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu bulunuyor.

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