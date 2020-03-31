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Dünya

Nijer'de hapisteki ana muhalefet liderine Kovid-19 affı

Nijer'de hapiste bulunan ana muhalefet lideri Hama Amadou'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önmelek amacıyla alınan tedbirler kapsamında Cumhurbaşkanı Muhammed Yusuf tarafından affedildiği bildirildi.

AA31 Mart 2020 Salı 00:18 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 00:18
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Ulusal Radyo'dan yapılan açıklamada, aralarında Amadou'nun da bulunduğu 1540 mahkuma Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kovid-19'un yayılmasını önlemeye yönelik alınan tedbirler çerçevesinde af kararı çıktı.

Amadou'nun avukatı Mossi Boubacar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin affedilen mahkumlar arasında olduğunu, yakın zamanda serbest kalacağını bildirdi.

Ülkede 2016'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden Amadou, Nijerya'dan Avrupa'ya küçük yaşta çocukları kaçırdığı gerekçesiyle Fransa'da sürgündeyken 2017'de gıyabında hapse mahkum edilmişti.

Kasım ayından bu yana başkent Niamey'e 200 kilometre mesafedeki Filingue Hapishanesinde tutulan Amadou'nun tahliyesine 4 ay kalmıştı.

Öte yandan Nijer'de bugüne kadar 22 Kovid-19 vakası görüldü, bunlardan 3'ü hayatını kaybetti.

4 bin yıllık tarihiyle medeniyetin beşiğiydi, şimdi sessizliğe büründü

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