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Dünya

Nijer'de OHAL uzatıldı

Nijer'in Tillaberi bölgesindeki bazı kentlerde OHAL uzatıldı

AA04 Kasım 2020 Çarşamba 23:16 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 23:16
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Nijer'in Tillaberi bölgesinin bazı kentlerinde, terör saldırıları nedeniyle uygulanan olağanüstü hal (OHAL) 3 ay daha uzatıldı.

Nijer Haber Ajansına göre (ANP), hükümet, Tillaberi'nin tamamında uygulanan OHAL'i, Filingue, Ballayara ve Kollo kentlerinde 6 Kasım'dan başlayarak 3 ay daha uzattı.

Mali sınırındaki Tillaberi bölgesi, 2017'den bu yana ciddi terör saldırılarının hedefi oluyor.

Tillaberi'de yer alan Toure kentinde, 9 Ağustos'ta 6 Fransız insani yardım görevlisi ve 2 Nijerlinin öldürüldüğü saldırı sonrasında bölgenin tamamında OHAL uygulanıyordu.

Bölgenin diğer kentlerindeki OHAL uygulamasına ilişkin ise açıklama yapılmadı.

Nijer yönetimi, insani yardım kuruluşlarının yanlarında askeri refakat olmadan bölgeyi ziyaret etmelerini yasaklamıştı.

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