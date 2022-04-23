Nijer'de yabancı asker konuşlanmasına olanak tanıyan tasarı kabul edildi

Yerel basında çıkan haberlere göre, terörle mücadelede Fransız Barkhane Operasyonu ve Avrupalı askerlerden oluşan Takuba Görev Gücü de dahil yabancı askeri operasyonların ülkede konuşlanmasına olanak veren yasa tasarısı meclis gündemine geldi.

Oylamadan önce mecliste yapılan tartışmada, muhalefet partileri yabancı askerlerin ülkeye gelmesinin milli egemenliğe tehdit olduğunu savunarak tasarıya karşı çıktı.

Hükümet partisinin meclisteki çoğunluğa sahip olması nedeniyle tasarı 31 "hayır" oyuna karşı 131 "evet" ile kabul edildi.

Böylece Mali'den birkaç ay içinde tamamen çekilecek Barkhane ve Takuba Görev Gücü'nün Nijer'e konuşlanacak olması da kesinlik kazandı.

- Oylama öncesi AB ile Nijer arasında görüşme trafiği

Oylama öncesi Nijer, Avrupa Birliği ülkelerinden bazı önemli isimleri ağırlamıştı.

Ülkeyi hafta başında Fransa Kalkınma Ajansı (ADF) Başkanı Remy Rioux ziyaret etmiş, geçen hafta da Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock çeşitli temaslarda bulunmuştu.

Nisan başında da Fransa Genelkurmay Başkanı Thierry Burkhard yetkililerle görüşmüştü.

Bu görüşme trafiği, "Avrupa Nijer'i yabancı asker konuşlanması konusunda ikna etmek istiyor" şeklinde yorumlanmıştı.

Avrupa ülkelerinin Mali ile yaşadığı Wagner krizi sonrası Nijer, AB ve uluslararası toplum için Sahel'de güvenilir bir ortak olarak görülüyor.

Nijer'de halk her ne kadar Fransa'nın ülkedeki askeri varlığına şiddetle karşı çıksa da hükümet terörle mücadelede yabancı partnerlerle iş birliğinin kaçınılmaz olduğunu savunuyor.

- Mali krizi sonrası stratejik partner Nijer

Wagner paralı askerlerinin Mali'de konuşlanacağı iddiaları üzerine Mali ile Fransa arasında Eylül 2021'de bir kriz patlak vermişti.

Yaklaşık 10 yıldır Sahel'de çeşitli askeri operasyonlar yürüten Fransa, Wagner iddialarına tepki vermiş ve Bamako yönetimiyle arası açılmıştı.

Fransa, Mali'deki cunta yönetiminin bu süreçte Rusya ile de yakınlaşmasının akabinde 2013'den bu yana yürütülen Barkhane Operasyonu'nun kademeli olarak sonlanacağını duyurmuştu.

Mali'deki askeri üslerden çekilmeye başlayan Fransa, Barkhane unsurlarını Nijer'in Mali sınırına yeniden konuşlandırmak istediğini duyurmuştu.

Fransa, hala 4 bin 600 askerinin bulunduğu ve 2012'den bu yana çeşitli askeri operasyonlarla varlık gösterdiği Sahel'deki gücünü kaybetmek istemiyor.

Paris yönetimi Sahel'den tamamen çekilirse, deniz erişimi arayan El Kaide ve DEAŞ'a bağlı grupların ana rotasının Gine Körfezi'nde yer alan Fildişi Sahili, Benin ve Togo'ya kayabileceği konusunda uyarıyor.