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Nijer'de yerinden edilmiş kişilerin korunmasına yönelik yasa

BAtı Afrika ülkesi Nijer'de şiddet, sel ve kuraklık nedeniyle yerinden edilmiş kişilerin korunmasına ilişkin yasa çıkarıldığı bildirildi.

  • AA
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Yerel basındaki haberlere göre Ulusal Meclis, ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilerin korunmasına yönelik yol gösterici ilkeler belirleyen 2009 Kampala Konvansiyonu'na dayanarak oy birliğiyle söz konusu yasayı onayladı.

Yasa ayrıca ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilere yardım için ulusal bir fonun oluşturulmasını, bu kişilere yönelik saldırıların ağır şekilde cezalandırılmasını kapsıyor.

Hükümet yetkilileri, Nijer'de özellikle Mali ve Nijerya sınırına yakın bölgelerde zorunlu olarak ülke içinde yerlerini terketmiş yaklaşık 174 bin kişinin yaşadığını açıkladı. Bu oran içinde çatışmalar ve iklim değişikliği nedeniyle göçe zorlanmış kişiler yer almıyor.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine (BMMYK) göre, Nijer'de terör örgütü Boko Haram'dan kaçan çoğu Nijeryalı yaklaşık 176 bin kişi yaşıyor.

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