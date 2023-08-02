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Dünya

Nijer'den tahliye olan vatandaşlara bir ülke daha eklendi

Belçika, Nijer'deki askeri darbe sonrasında 15 vatandaşını Fransa üzerinden tahliye etti.

AA2 Ağustos 2023 Çarşamba 12:53 - Güncelleme:
Nijer'den tahliye olan vatandaşlara bir ülke daha eklendi
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Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 15 vatandaşın Fransız uçağıyla Nijer'den ayrıldığını duyurdu.

Lahbib, Fransız mevkidaşı Catherine Colonna'ya teşekkürlerini iletirken, gelecek tahliyeler için temasta kalacaklarını bildirdi.

Belçikalı ilk grup, yerel saatle 02.00 sularında Paris-Charles de Gaulle Havalimanı'na inmişti.

Nijer'de toplam 110 civarı Belçikalının bulunduğu biliniyor.

NİJER'DEKİ DARBE

Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.

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