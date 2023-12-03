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Dünya

Nijerya Dışişleri Bakanı, devrik Cumhurbaşkanı Bazum için Nijer ile temaslarını sürdürecek

Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Tuggar, 26 Temmuz darbesiyle görevden el çektirilip ev hapsine konan Cumhurbaşkanı Mohamed Bazum'un serbest bırakılmasını sağlamak üzere Nijer hükümetiyle temaslarını sürdüreceklerini bildirdi.

AA3 Aralık 2023 Pazar 13:13 - Güncelleme:
Nijerya Dışişleri Bakanı, devrik Cumhurbaşkanı Bazum için Nijer ile temaslarını sürdürecek
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Bakan Tuggar, Channels televizyonuna verdiği röportajda, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) blokunda kritik bir rol oynayan Nijerya'nın, Bazum'un özgürlüğü için baskı yapmaktan vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Nijerya'nın Nijer'e karşı harekete geçmesi için herhangi bir baskı altında olmadığını belirten Tuggar, "Biz bunu açıkça dile getirdik. Onlardan Bazum'u serbest bırakmalarını ve böylece Nijer'i terk etmesine izin verilmesini istiyoruz. Böylece gözaltında tutulmayacak ve karşılıklı olarak üzerinde mutabık kalınacak üçüncü bir ülkeye gidecek. Ardından da yaptırımların kaldırılması hakkında konuşmaya başlayacağız." şeklinde konuştu.

Tuggar, Nijerya ve Nijer arasında herhangi bir çatışmanın bulunmadığını aksine iki ülke halkının kardeş olduğunu ifade etti.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Bazum, 19 Ekim'de bulunduğu ev hapsinde kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

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