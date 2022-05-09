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Dünya

Nijerya Hava Yolları, yurt içi uçuşları durdurma kararından vazgeçti

Nijerya Hava Yolları'nın, artan yakıt fiyatları gerekçesiyle tüm yurt içi uçuşları durdurma kararından vazgeçtiği bildirildi.

AA9 Mayıs 2022 Pazartesi 11:41 - Güncelleme:
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Nijerya Hava Yolları İşletmecileri (AON) Başkanı Alhaji Abdulmunaf Yunusa Sarina, yaptığı açıklamada, AON temsilcilerinin, federal hükümetle müzakerelerin ardından tüm yurt içi uçuşları durdurma kararından vazgeçtiğini belirtti.

Sarina, AON'un "hükümetin en üst kademelerinden" eylemi durdurma çağrılarını kabul ettiğini kaydederek hükümetin, artan yakıt fiyatlarının acilen müdahale etme sözü verdiğini ifade etti.

AON, ülkede artan yakıt fiyatları gerekçesiyle bugünden itibaren tüm yurt içi uçuşları durdurma kararı almıştı.

Nijerya, Afrika kıtasında petrol ve doğal gaz zengini olmasına rağmen ülkede zaman zaman yakıt kıtlığı yaşanıyor.

Tespit edilen petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada yer alıyor.

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