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Dünya

Nijerya, İtalya'nın gönderdiği 3,2 milyon doz Kovid-19 aşısını teslim aldı

Nijerya'ya, Kovid-19'la mücadele kapsamında 3,2 milyon doz Johnson and Johnson (J&J) aşısı daha ulaştı.

AA12 Nisan 2022 Salı 01:14 - Güncelleme: 12 Nisan 2022 Salı 01:15
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İtalya tarafından temin edilen ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) yardımıyla gönderilen 3,2 milyon doz J&J aşısı, başkent Abuja'da yetkililere teslim edildi.

Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı (NPHCDA) Direktörü Faisal Shuaib, yaptığı açıklamada, ülkede 13,5 milyondan fazla kişinin tam Kovid-19 aşısı olduğunu belirtti.

Ülkede ilk dozlarını alan 23 milyondan fazla kişinin henüz ikinci aşısını yaptırmadığını işaret eden Shuaib, hükümetin tek doz olan J&J aşısının piyasaya sürülmesiyle iyileştirmeyi umduğunu söyledi.

Nijerya hükümeti, ülkeye gönderilen bir milyondan fazla doz AstraZeneca aşısını, son kullanma tarihinin geçmesi nedeniyle aralık 2021'de imha etmişti.

Hükümet, bundan sonra son kullanım süresi kısa olan aşıları kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, salgının başından bu yana 255 bin 606 kişi virüse yakalandı, 249 bin 718 kişi sağlığına kavuştu, 3 bin 142 kişi yaşamını yitirdi.

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