İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2024 Çarşamba / 4 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0963
  • EURO
    35,1827
  • ALTIN
    2242.48
  • BIST100
    8910.23
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Nijerya, Nijer sınırlarını yeniden açtı

Nijerya, darbe sonrası Nijer ile kapattığı tüm kara ve hava sınırlarını yeniden açtı.

AA13 Mart 2024 Çarşamba 18:49 - Güncelleme:
Nijerya, Nijer sınırlarını yeniden açtı
ABONE OL

Yerel basındaki habere göre, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu adına yapılan yazılı açıklamada, Nijer ile kara ve hava sınırının yeniden açıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Devlet Başkanı Tinubu, Nijerya'nın Nijer ile kara ve hava sınırlarının açılması ve ülkeye yönelik diğer yaptırımların derhal geçerli olmak üzere kaldırılması talimatını verdi." ifadesi kullanıldı.

Nijerya, askeri darbe sonrası Nijer ile kara ve hava sınırlarını Ağustos 2023'te kapatmıştı.

Öte yandan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Nijer'e yaptırım uygulamıştı.

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.