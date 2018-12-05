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Nijerya ve Rusya teröre karşı iş birliği anlaşması imzaladı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya ile Rusya arasında terör ve yolsuzluk başta olmak üzere birçok alanda güvenlik anlaşması imzalandı.

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Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, Nijerya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü George Edokpa, iki ülke arasında terör ve yolsuzluk gibi suçlara karşı iş birliği anlaşması imzalandığını açıkladı.

Rusya ile ilişkileri ve iş birliğini geliştirmek için 2009'dan beri görüşmelerin devam ettiğini aktaran Edokpa, bu görüşmeler neticesinde "Ceza Konusunda Adli Yardım Anlaşması"nın 27 Kasım 2018'de Rusya'da imzalandığını söyledi.

Sözcü Edokpa, "Bu anlaşma ile suç ve cezai konularda iki ülke arasında iş birliğinin tesis edilmesi amaçlanmaktadır. Buna her türlü terör faaliyetine karşı iş birliği de dahildir." dedi.

Anlaşma kapsamında yolsuzluklara karşı da iş birliği yapılacağına dikkati çeken Edokpa, suçluların takip ve iadesi, çalıntı malların iadesi gibi konularda da iş birliği yapılacağını söyledi.

İmzalanan güvenlik anlaşması, iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

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