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Dünya

Nijerya'da 10 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya ordusunun, Kaduna eyaletinde düzenlediği operasyonda 10 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdiği bildirildi.

AA13 Kasım 2023 Pazartesi 00:06 - Güncelleme:
Nijerya'da 10 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi
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Ordu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Musa Yahaya, yaptığı açıklamada, ordunun, Kaduna eyaletine bağlı Kampanin Doka köyünde silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

Yahaya, operasyonda 10 silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı kişilerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya.

Kaduna eyaletinde, geçen yıl silahlı grupların düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

  • Nijerya operasyonu
  • silahlı çete
  • Kaduna eyaleti

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