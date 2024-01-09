Nijerya'da 11,2 milyon dolar değerinde fildişi imha edildi

Nijerya Ulusal Çevre Standartları ve Yönetmelikleri Uygulama Ajansı (NESREA) Genel Direktörü Aliyu Jauro, yaptığı açıklamada, ülkede kaçakçılardan ele geçirilen 11,2 milyon dolar (9,9 milyar naira) değerindeki 2,5 ton fildişinin imha edildiğini belirtti.

Jauro, imha edilen fildişlerinin çoğunun Nijerya'ya kaçak getirildiğini ve yasa dışı olarak ticaretinin yapıldığını kaydetti.

Caydırıcı olması amacıyla fildişlerinin imha edildiğini aktaran Jauro, "Ele geçirilen bu fildişi stoklarını imha ederek, ülkemizde yaban hayatı kaçakçılığına müsamaha gösterilmeyeceğine dair güçlü bir mesaj gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

Batı Afrika'da, yasa dışı yollarla temin edilen fildişleri geleneksel tıp, mücevher imalatı ve hediyelik eşya yapımında kullanılmak üzere kaçak olarak farklı ülkelere gönderiliyor.