Nijerya'da 22 terörist etkisiz hale getirildi

NAF Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun, eyaletin yakınındaki Marte bölgesinde Boko Haram'a yönelik hava operasyonunda 22 teröristin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin yaralı halde kaçtığını belirtti.

Operasyonda, teröristlere ait önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini aktaran Gabkwet, "Teröristler, davranışlarıyla çaresizlik ve zayıflık sergilemeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.