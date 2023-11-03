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Dünya

Nijerya'da 2,6 milyon gıda kriziyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Nijerya'nın başkentinin yanı sıra 3 eyalette, Haziran-Ağustos 2024'te yaklaşık 2,6 milyon kişinin gıda kriziyle karşı karşıya kalacağı tahmininde bulundu. Mevcut durum, 'isyan ve eşkıyalık' gibi süregelen güvensizlik olaylarının sonucu olduğu belirtildi.

AA3 Kasım 2023 Cuma 18:24 - Güncelleme:
Nijerya'da 2,6 milyon gıda kriziyle karşı karşıya
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Nijerya Haber Ajansı (NAN) haberine göre, FAO, gıda güvenliği durumunu tespit etmek ve geleceğe yönelik projeksiyonlar yapmak amacıyla ülkenin Federal Başkent Bölgesinin (FCT) yanı sıra 26 eyalette çalışma gerçekleştirdi.

FAO Nijerya Temsilcisi Dominique Kouacou, yaptığı açıklamada, çalışmaya göre ülkenin gıda sorunundaki mevcut döngüye, "isyan ve eşkıyalık" gibi süregelen güvensizlik durumlarının yol açtığını belirtti.

FCT'nin yanı sıra Borno, Sokoto ve Zamfara eyaletlerinde Haziran-Ağustos 2024'te yaklaşık 2,6 milyon kişinin gıda kriziyle karşı karşıya kalacağını kaydeden Kouacou, hükümete krize karşı acil harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Kouacou, ayrıca doğal kaynak temelli çatışmaların, yüksek enflasyon nedeniyle gıda ve tarım girdilerinin yüksek maliyetinin de bölgelerde gıda krizine neden olduğunu ifade etti.

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