Nijerya'da 2,6 milyon gıda kriziyle karşı karşıya

Nijerya Haber Ajansı (NAN) haberine göre, FAO, gıda güvenliği durumunu tespit etmek ve geleceğe yönelik projeksiyonlar yapmak amacıyla ülkenin Federal Başkent Bölgesinin (FCT) yanı sıra 26 eyalette çalışma gerçekleştirdi.

FAO Nijerya Temsilcisi Dominique Kouacou, yaptığı açıklamada, çalışmaya göre ülkenin gıda sorunundaki mevcut döngüye, "isyan ve eşkıyalık" gibi süregelen güvensizlik durumlarının yol açtığını belirtti.

FCT'nin yanı sıra Borno, Sokoto ve Zamfara eyaletlerinde Haziran-Ağustos 2024'te yaklaşık 2,6 milyon kişinin gıda kriziyle karşı karşıya kalacağını kaydeden Kouacou, hükümete krize karşı acil harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Kouacou, ayrıca doğal kaynak temelli çatışmaların, yüksek enflasyon nedeniyle gıda ve tarım girdilerinin yüksek maliyetinin de bölgelerde gıda krizine neden olduğunu ifade etti.

