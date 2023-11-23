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Dünya

Nijerya'da 31 rehine kurtarıldı

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde silahlı çete üyesinin rehin aldığı 31 kişinin operasyonlarla kurtarıldığı bildirildi.

AA23 Kasım 2023 Perşembe 00:32 - Güncelleme:
Nijerya'da 31 rehine kurtarıldı
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Sokoto eyaletinde yürütülen Hadarin Daji Operasyonun Sözcüsü Yahaya İbrahim, yaptığı açıklamada, ordunun eyaletin Tangaza bölgesindeki köylere silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

İbrahim, operasyonlarda silahlı kişilerin fidye için kaçırdığı aralarında kadınların da bulunduğu 31 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonlarda silahlı kişilerin sığındığı kampların imha edildiğini aktaran İbrahim, silahlı kişilere ait çok sayıda silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

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