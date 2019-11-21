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Nijerya'da 43 silahlı çete üyesi yakalandı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında, silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlarda 43 kişi yakalandı.

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Plateau Emniyet Müdürü Isaac Akinmoyede, yaptığı açıklamada, eyaletin başkenti Jos'ta çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.
 
Akinmoyede, 43 çete üyesinin yakalandığını açıkladı.
 
Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
 
Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
 
Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.

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