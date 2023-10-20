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Dünya

Nijerya'da 4,8 milyondan fazla çocuk difteriye karşı aşılandı

Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı (NPHCDA) Direktörü Faisal Shuaib, ülkede yürütülen difteriye karşı mücadele kapsamında, 4,8 milyondan fazla çocuğun aşılandığını bildirdi.

AA20 Ekim 2023 Cuma 18:17 - Güncelleme:
Nijerya'da 4,8 milyondan fazla çocuk difteriye karşı aşılandı
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Shuaib, gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin ülkede artan difteri salgınına karşı çeşitli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Ülkede şimdiye kadar 4,8 milyondan fazla çocuğun difteriye karşı aşılandığını kaydeden Shuaib, "Bunlardan 1,7 milyonu 6 aylık ile 4 yaş, geri kalanlar ise 5 ile 14 yaş arasında çocuklar." ifadesini kullandı.

Shuaib, devam eden aşılama programının çocukların hayatlarının korunmasında somut bir fark yarattığını belirterek, ülkede difteri hastalığı vakalarında halihazırda istikrarlı bir düşüşe tanık olunduğunu sözlerine ekledi.

Nijerya'da son 10 ayda 9 bin 478 difteri vakası tespit edildi ve bu süre zarfında 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Nijerya'da artan difteri vakaları nedeniyle ülkede ikinci salgın dalgasının yaşandığını doğrulamıştı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), salgınla mücadele kapsamında eylülde bu ülkeye 9,3 milyon doz aşı göndermişti.

Kuşpalazı olarak da bilinen difteri, "corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık, ölüme yol açabiliyor.

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