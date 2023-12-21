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Dünya

Nijerya'da 66 milyon dolarlık kaçak petrol yakalandı

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, petrol hırsızlığına karşı yapılan operasyonlarda 5 ayda 66 milyon dolar değerinde ham petrol ele geçirildiği bildirildi.

AA21 Aralık 2023 Perşembe 19:21 - Güncelleme:
Nijerya'da 66 milyon dolarlık kaçak petrol yakalandı
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Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, temmuz-kasım döneminde petrol bölgesi olarak bilinen Niger Delta'da ham petrol hırsızlığına karşı operasyonlar düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, ordunun operasyonlarında 66 milyon dolar değerinde ham petrol ele geçirildiği ve 636 yasa dışı rafineri tespit edildiği belirtildi.

Öte yandan Nijeryalı Senatör Ned Nwoko, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle bu yıl 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.

- 37 milyar varillik petrol rezervi

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarındaki sabotajları, bölgedeki çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.

  • Nijerya
  • petrol hırsızlığı
  • operasyonlar

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