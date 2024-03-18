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Dünya

Nijerya'da 87 kişi fidye için kaçırıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 87 kişi fidye için kaçırıldı. Ülkede insan kaçırma suçunun cezasının idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

AA18 Mart 2024 Pazartesi 20:54 - Güncelleme:
Nijerya'da 87 kişi fidye için kaçırıldı
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Tantau bölge sakini İsah Musa, AA muhabirine, Kaduna eyaletine bağlı Tantau bölgesine gelen silahlı kişilerin etrafa rastgele ateş açtığını belirtti.

Musa, saldırganların 87 kişiyi kaçırdığını, ayrıca bölge sakinlerinin gıdalarını gasbettiğini söyledi.

Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezasının idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Son olarak Kaduna eyaletinde 7 Mart'ta silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 287 öğrenci kaçırılmıştı.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

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