Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 12 ölü
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 12 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı.
- AA
Ülkenin güneydoğusundaki Cross River eyaletinde bir akaryakıt tankerinin devrildiği, çevredekilerin tankerden sızan akaryakıtı toplamaya çalıştığı sırada patlamanın meydana geldiği aktarıldı.
Patlama sonucu birçok insan yanarak hayatını kaybederken yaralıların çoğunun üçüncü derece yanık ile Calabar Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı açıklandı.
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