İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4741
  • 6,2804
  • 226.67
  • 91.687
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 12 ölü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 12 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ülkenin güneydoğusundaki Cross River eyaletinde bir akaryakıt tankerinin devrildiği, çevredekilerin tankerden sızan akaryakıtı toplamaya çalıştığı sırada patlamanın meydana geldiği aktarıldı.
 
Patlama sonucu birçok insan yanarak hayatını kaybederken yaralıların çoğunun üçüncü derece yanık ile Calabar Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı açıklandı.

100. yılında Medine Müdafaasının sona ermesi - Tarihte bugün 10 Ocak 1919

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Afrika kana bulandı

Afrika kana bulandı

İki terörist etkisiz hale getirildi

İki terörist etkisiz hale getirildi

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

ABD'de çocuk gelin skandalı

ABD'de çocuk gelin skandalı

Milli İstihdam Seferberliği 2018’de başarı ile sonuçlandı

Milli İstihdam Seferberliği 2018’de başarı ile sonuçlandı

Mayın patlatma tankları sınıra gönderiliyor

Mayın patlatma tankları sınıra gönderiliyor

Dolandırılan şehit ailesini sevince boğan haber

Dolandırılan şehit ailesini sevince boğan haber

HDP'li Milletvekili duruşmaya zorla getirilecek

HDP'li Milletvekili duruşmaya zorla getirilecek
 

POPÜLER HABERLER

Çin’in uzay aracı, Ay´ın karanlık yüzünden yeni görüntü gönderdi

Çin’in uzay aracı, Ay´ın karanlık yüzünden yeni görüntü gönderdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA