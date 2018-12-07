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Nijerya'da bebeklerin yüzde 70'i kayıt altına alınamıyor

Nijerya Nüfus Komisyonu, ülkede yeni doğan bebeklerin yüzde 70'inin kayıt altına alınamadığı açıkladı.

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Nijerya Nüfus Komisyonu Bauchi Eyaleti Başkanı Musa Raşid, ülkede yeni doğan çocukların kayıt altına alınmasıyla ilgili sıkıntılar yaşandığını belirterek "Ülkede hamile kadınların sadece yüzde 30'u sağlık ocaklarını ziyaret ederek kontrollerini yaptırıyor ve bebeklerini kaydettiriyor. Kalan yüzde 70'lik kısım ise bebeklerini evde doğuruyor ve doğum kaydı yaptırmıyor." dedi.
 
Kayıt dışı bebeklerin çoğunun kırsal alanlarda doğduğuna dikkati çeken Raşid, doğum kaydının önemi noktasında toplumda farkındalığın yeterince oluşmadığını aktardı.
 
Raşid, ülke genelinde insanların doğum kaydı için bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini dile getirerek bu süreçte Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile ortak projeler yürüttüklerini kaydetti.
 
Yaklaşık 200 milyon nüfusuyla Nijerya, dünyanın nüfus bakımından yedinci, Afrika’nın ise en kalabalık ülkesi olma özelliğini taşıyor.

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